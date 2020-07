PS5 o Xbox Series X? Gabe Newell preferisce la next-gen di Microsoft (Di martedì 28 luglio 2020) Con l'imminente arrivo di PS5 e Xbox Series X la solita console war è destinata a riaccendersi e, stavolta, è Gabe Newell a dire la sua su quale delle due console preferisce.Il co-fondatore di Valve al momento è bloccato in Nuova Zelanda e, comparendo sulla TV nazionale, ha parlato di next-gen e degli inevitabili confronti tra le macchine di Sony e Microsoft.Tuttavia, il nostro Newell, sembra abbia già deciso la sua piattaforma preferita, ovvero Xbox Series X. Leggi altro... Leggi su eurogamer

infoitscienza : PS5 punterebbe a doppiare Xbox Series X in 5 anni - infoitscienza : PS5 e Xbox Series X: le esclusive temporali saranno ancora fondamentali per Sony e Microsoft - infoitscienza : PS5 dominerà Xbox Series X? La next-gen Sony venderà il doppio secondo delle previsioni di vendita - RedShift_Gaming : PS5 dominerà Xbox Series X? La next-gen Sony venderà il doppio secondo delle previsioni di vendita… - infoitscienza : The Medium non è esclusiva Xbox (e uscirà anche su PS5)? -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 Xbox PS5 o Xbox Series X? Gabe Newell svela quale preferisce Tom's Hardware Italia PS5 personalizzabile: le foto leak mostrano le clip delle cover rimovibili

Dopo aver alimentato i rumor su Xbox Lockhart con la foto del controller bianco, la community del forum di ResetEra condivide delle immagini leak di PS5 che, se risultassero autentiche, confermerebber ...

Cyberpunk 2077: diamo un'occhiata al distretto di Pacifica

Nelle ultime settimane sono stati pubblicati concept art che mostrano i vari distretti della città notturna di Cyberpunk 2077 e questa volta CD Projekt Red ci permette di dare un'occhiata più da vicin ...

Dopo aver alimentato i rumor su Xbox Lockhart con la foto del controller bianco, la community del forum di ResetEra condivide delle immagini leak di PS5 che, se risultassero autentiche, confermerebber ...Nelle ultime settimane sono stati pubblicati concept art che mostrano i vari distretti della città notturna di Cyberpunk 2077 e questa volta CD Projekt Red ci permette di dare un'occhiata più da vicin ...