Proroga stato di emergenza, colloquio tra Salvini e Mattarella (Di martedì 28 luglio 2020) colloquio tra Salvini e Mattarella sulla Proroga dello stato di emergenza. ROMA – E’ andato in scena prima dell’intervento di Conte in Senato il colloquio tra Salvini e Mattarella sulla Proroga dello stato di emergenza. Come riportato da La Repubblica, il leader della Lega ha espresso “il suo sconcerto per la volontà del Governo di prolungare le misure in atto in assenza di giustificazioni sanitarie e giuridiche a supporto della scelta”. E poi in Aula ha aggiunto: “Si può Prorogare lo stato di emergenza? La risposta è negativa. E lo è per un motivo chiaro. La ... Leggi su newsmondo

matteosalvinimi : In diretta dal #Senato, il mio intervento in replica a Conte sulla proroga dello 'stato di emergenza'. Mi avete sc… - matteosalvinimi : Dedicato al filosofo francese felice che Pd e 5 Stelle riempiano l’Italia di clandestini africani perché 'da loro v… - LegaSalvini : +++++ CONTE PROROGA STATO DI EMERGENZA.QUELLA DEL #POLTRONAVIRUS +++++ - roibos64 : Non esiste serieta' la destra poteva fermare il governo sulla proroga dello stato di emergenza invece passa con 15… - caterinacorda1 : RT @MoriMrc: Conte in Senato: 'Stato di emergenza, la proroga fino a ottobre è inevitabile, un brusco stop sarebbe incongruo'. Fermatelo! N… -