Priest, stasera su RAI 4 il film con Paul Bettany (Di martedì 28 luglio 2020) stasera su RAI 4 alle 21:23 va in onda, il film Priest, tratto dalla graphic novel coreana di Min-Woo Hyung e interpretato da Paul Bettany. Priest va in onda stasera su Rete 4 alle 21:27,il film è l'adattamento cinematografico di una popolare serie di graphic novel coreane dove si ripropone la millenaria lotta tra uomini e vampiri. Un sacerdote guerriero, che si era distinto nell'ultima guerra della Chiesa contro i Vampiri, ora vive nelle tenebre insieme agli altri esseri umani, oppressi in città cupe e dispotiche governate dai membri del clero. Quando sua nipote viene rapita da un gruppo di vampiri assassini, il Prete scioglie i voti e disobbedisce alla Chiesa, che lo minaccia di scomunica, deciso a tornare in battaglia. Nella sua ... Leggi su movieplayer

