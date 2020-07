Inter – Napoli: 2 – 0, Lautaro beffa Gattuso (Di martedì 28 luglio 2020) Cronaca Inter – Napoli Primo tempo Nella prima frazione di Inter – Napoli assistiamo ad una lrtita surreale. Gli ospiti nonostante le difficoltà del momento e la partita non favorevole mettono sotto l’Inter. La squadra di Gennaro Gattuso parte a mille e inizia a tirare molto. Gli attaccanti del Napoli creano molte conclusioni. Nonostante ciò è l’Inter che segna la prima rete della gara. La firma di uno dei gol più importanti dell’anno la mette Danilo D’ Ambrosio. L’azione coinvolge tre giocatori che giocano come terzini o fasce. Candreva prova il traversone, Intercettato da Biraghi che prova il contro cross. A questo punto spunta Danilo D’Ambrosio che ruba ... Leggi su sport.periodicodaily

Le pagelle, i voti, il tabellino, i gol, le ammonizioni di Inter-Napoli 2-0, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. A San Siro partenza sprint dei ragazzi ...Grazie alla vittoria per 2 a 1 sul Napoli, l'Inter di Conte conquista momentaneamente il secondo posto in classifica. Lautaro Martinez e Biraghi mettono la firma sul trionfo nerazzurro. Poco da fare p ...