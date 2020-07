Il teaser trailer di We Are Who We Are di Luca Guadagnino (Di martedì 28 luglio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=zslamAqw3BQ È probabilmente una delle serie tv più attese del prossimo autunno ed ecco che in queste ore è stato diffuso il primo teaser trailer ufficiale: stiamo parlando di We Are Who We Are, la produzione Sky e Hbo creata e diretta da Luca Guadagnino, il regista premio Oscar di Chiamami col tuo nome. Gli otto episodi che compongono questa particolarissima storia di formazione faranno il loro debutto in settembre negli Stati Uniti, mentre arriveranno da noi il 9 ottobre su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv. Protagonisti della serie sono due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare in Italia. Fraser (Jack Dylan Grazer), un quattordicenne originale e introverso, si è trasferito da New ... Leggi su wired

