Il Tas all’Uefa: «Incapaci di fornire prove contro il City» (Di martedì 28 luglio 2020) Perché il Manchester City non è stato escluso per due anni dalle coppe europee, come aveva stabilito la Uefa con la sentenza del febbraio 2020 per presunta violazioni delle regole del Fair Play Finanziario? Dopo la pubblicazione il 13 luglio 2020 della decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport, cui il club inglese si era appellato, che … L'articolo Il Tas all’Uefa: «Incapaci di fornire prove contro il City» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

MatteoSpaziante : RT @CalcioFinanza: Il Tas all’Uefa: «Incapaci di fornire prove contro il City». Svelate le motivazioni ufficiali della sentenza che ha sa… - evivanco7 : RT @CalcioFinanza: Il Tas all’Uefa: «Incapaci di fornire prove contro il City». Svelate le motivazioni ufficiali della sentenza che ha sa… - JohSogos : RT @CalcioFinanza: Il Tas all’Uefa: «Incapaci di fornire prove contro il City». Svelate le motivazioni ufficiali della sentenza che ha sa… - enzono16 : RT @CalcioFinanza: Il Tas all’Uefa: «Incapaci di fornire prove contro il City». Svelate le motivazioni ufficiali della sentenza che ha sa… - GianniIglesias : RT @CalcioFinanza: Il Tas all’Uefa: «Incapaci di fornire prove contro il City». Svelate le motivazioni ufficiali della sentenza che ha sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Tas all’Uefa Roma, prima fascia in Europa League: ecco i rischi per Fonseca TUTTO mercato WEB