Il Corriere dice che Fontana fu multato per la dichiarazione dello scudo fiscale svizzero (Di martedì 28 luglio 2020) Mille euro di multa dall’Anac, l’autorità anticorruzione, per avere omesso lo stato patrimoniale in qualità di sindaco di Varese. Proprio in questo ambito sarebbero emersi 5 milioni di euro di scudo fiscale depositato in Svizzera. Questo quanto affermato nell’esclusiva del Corriere della Sera, che sottolinea come – stando all’art. 47 del decreto legislativo 33 del 2013 – tutti coloro che rivestono ›incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo» debbano rendere nota la propria situazione patrimoniale complessiva. LEGGI ANCHE >>> Fontana spiega: «Quel fondo alle Bahamas era dei miei genitori. All’epoca andava di moda» La multa di Anac a Fontana quando era sindaco di Varese ... Leggi su giornalettismo

VittorioSgarbi : «Il rischio — dice il filosofo Bernard-Henri Levy — è che usciamo da questa crisi sanitaria con una epidemia di stu… - Luanastretti1 : RT @VittorioSgarbi: «Il rischio — dice il filosofo Bernard-Henri Levy — è che usciamo da questa crisi sanitaria con una epidemia di stupidi… - Kaiser993 : RT @VittorioSgarbi: «Il rischio — dice il filosofo Bernard-Henri Levy — è che usciamo da questa crisi sanitaria con una epidemia di stupidi… - LukyMe90 : RT @VittorioSgarbi: «Il rischio — dice il filosofo Bernard-Henri Levy — è che usciamo da questa crisi sanitaria con una epidemia di stupidi… - ga23aq : RT @VittorioSgarbi: «Il rischio — dice il filosofo Bernard-Henri Levy — è che usciamo da questa crisi sanitaria con una epidemia di stupidi… -

Ultime Notizie dalla rete : Corriere dice «So che da lì si può morire ma tuffarsi è adrenalina» Corriere della Sera "Dire paesi 'frugali' è sbagliato": Treccani 'boccia' i politici

La Treccani boccia il termine 'frugali' come definizione di quei Paesi 'parsimoniosi' dell'Europa protagonisti di una estenuante trattativa sul Recovery Fund durante l'ultimo Consiglio Europeo. "L'agg ...

Come lavorare per Glovo: requisiti e candidatura spontanea

Glovo è un’applicazione di anything delivery che sta riscuotendo molto successo, non solo in Italia ma in ben 26 paesi diversi. Se ti sei chiesto come lavorare per Glovo in Italia, segue per te una gu ...

La Treccani boccia il termine 'frugali' come definizione di quei Paesi 'parsimoniosi' dell'Europa protagonisti di una estenuante trattativa sul Recovery Fund durante l'ultimo Consiglio Europeo. "L'agg ...Glovo è un’applicazione di anything delivery che sta riscuotendo molto successo, non solo in Italia ma in ben 26 paesi diversi. Se ti sei chiesto come lavorare per Glovo in Italia, segue per te una gu ...