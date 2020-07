George Clooney intervisterà Barack Obama per raccogliere fondi a favore di Joe Biden (Di martedì 28 luglio 2020) George Clooney sarà impegnato in una conversazione virtuale con l'ex presidente Barack Obama per sostenere la campagna presidenziale di Joe Biden. George Clooney sarà impegnato in una conversazione virtuale con l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama in occasione di una raccolta fondi a favore della campagna presiedenziale di Joe Biden. L'appuntamento, che si svolgerà nella serata di oggi, sarà infatti a favore di Biden Victory Fund, un comitato creato in collaborazione con il Partito Democratico. Le persone interessate ad assistere all'evento potranno pagare un biglietto con un prezzo a partire da 250 dollari, con ... Leggi su movieplayer

clikservernet : George Clooney intervisterà Barack Obama per raccogliere fondi a favore di Joe Biden - Noovyis : (George Clooney intervisterà Barack Obama per raccogliere fondi a favore di Joe Biden) Playhitmusic - - a_gxusilcefc : RT @Corriere: Usa, Barack Obama e George Clooney in campo per Biden: oggi insieme alla raccolta fon... - Corriere : Usa, Barack Obama e George Clooney in campo per Biden: oggi insieme alla raccolta fondi virtuale - Corriere : Usa, Barack Obama e George Clooney in campo per Biden: oggi insieme alla raccolta fon... -

Ultime Notizie dalla rete : George Clooney Quando Elisabetta Canalis diceva: «George Clooney per me è come un padre» Corriere della Sera Usa, Obama e George Clooney alla raccolta fondi virtuale per Joe Biden

Presidenziali 2020, l’ex presidente americano e l’attore oggi insieme a un talk virtuale in supporto del candidato democratico che sfiderà Donald Trump ...

Elisabetta Canalis produrrà una serie tv su se stessa

Dopo il debutto a “Striscia la Notizia” la showgirl ha vissuto un’intensa carriera televisiva, allacciando prima una lunga relazione on/off con Bobo Vieri e poi la chiacchierata love-story con George ...

Presidenziali 2020, l’ex presidente americano e l’attore oggi insieme a un talk virtuale in supporto del candidato democratico che sfiderà Donald Trump ...Dopo il debutto a “Striscia la Notizia” la showgirl ha vissuto un’intensa carriera televisiva, allacciando prima una lunga relazione on/off con Bobo Vieri e poi la chiacchierata love-story con George ...