Fuga migranti, il governo invia l’esercito nei centri (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo la Fuga dei migranti che si è verificata a Caltanissetta ed Empedocle, il governo ha deciso di inviare l’esercito per controllare al meglio la situazione. Dopo la Fuga da parte di un centinaio di migranti da un hotspot nella zona di Caltanissetta, nella giornata di ieri un altro gruppo di migranti è scappato da … L'articolo Fuga migranti, il governo invia l’esercito nei centri proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

matteosalvinimi : ?? Cento immigrati in fuga da una struttura di accoglienza a Caltanissetta: sbarchi senza sosta, raffica di clandest… - MediasetTgcom24 : Caltanissetta,maxi fuga dal Cara: 100 migranti inseguiti da carabinieri #caltanissetta - LegaSalvini : CALTANISSETTA, OLTRE 100 MIGRANTI IN FUGA DA PIAN DEL LAGO - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Migranti in fuga a #PortoEmpedocle. #Lamorgese: governo invierà in Sicilia militari e nave-quarantena - robbyfox21 : RT @ritadallachiesa: Altro pensierino della sera... Aspetto i vostri illuminati giudizi contro. Un'altra fuga di massa record: si fanno sca… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuga migranti Un'altra fuga di massa record: si fanno scappare 500 migranti ilGiornale.it Migranti. Sbarchi a raffica e fuga dai centri d’accoglienza, in Sicilia arriva l’esercito

La grande fuga. Dopo il caso Caltanissetta arriva quello di Porto Empedocle, dove almeno 100 migranti sono scappati dalla tensostruttura della Protezione civile in cui erano stati accolti, allestita n ...

Fuga di migranti a Porto Empedocle. Il governo manda l'esercito

Un altro caso dopo quello di Caltanissetta: circa cento migranti sono fuggiti dalla tensostruttura di Porto Empedocle. Poi sono stati "quasi tutti rintracciati", ha detto la ministra dell'Interno, Luc ...

La grande fuga. Dopo il caso Caltanissetta arriva quello di Porto Empedocle, dove almeno 100 migranti sono scappati dalla tensostruttura della Protezione civile in cui erano stati accolti, allestita n ...Un altro caso dopo quello di Caltanissetta: circa cento migranti sono fuggiti dalla tensostruttura di Porto Empedocle. Poi sono stati "quasi tutti rintracciati", ha detto la ministra dell'Interno, Luc ...