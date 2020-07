Flavio Briatore presenta la nuova fiamma: è la 24enne Maria Ludovica (Di martedì 28 luglio 2020) Galeotta sarebbe stata una cena a Porto Cervo, da allora i due - secondo il settimanale 'Chi' che pubblica le foto della coppia in barca- sarebbero inseparabili. Flavio Briatore ha una nuova fiamma: ... Leggi su tgcom24.mediaset

alioscia16 : Io quest uomo lo schifo davvero —Flavio Briatore beccato in barca con una nuova amica, la 24enne Maria Ludovica Cam… - Gigi281100 : Flavio Briatore beccato in barca con una nuova amica, la 24enne Maria Ludovica Campana - SalvoBulgarella : RT @fanpage: Flavio Briatore fa nuove amicizie a Porto Cervo. Ecco chi è la sua nuovissima amica 24enne - ErmesMoras1 : RT @SecolodItalia1: Flavio Briatore: «Al governo sono tutti ragazzini che non hanno fatto e non sanno fare un cavolo» - GiusiLaGina : RT @Iperbole_: 'Il Governo vive in una bolla, non ha idea di cosa sia la vita reale'. A dirlo è Flavio #Briatore, uno che nella 'vita real… -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci terrorizza Flavio Briatore: "Il mio nome? Lo fanno da anni". Tumulto a Mediaset Liberoquotidiano.it Massimo Ferrero (non) vuole vendere la Sampdoria. Lo scenario

Le voci sulla cessione della Sampdoria hanno ripreso a rincorrersi nelle ultime settimane. Tra il datato interesse di Gabriele Volpi, i presunti corteggiamenti di Flavio Briatore e Massimo Moratti e l ...

Maria Ludovica Campana è la nuova fidanzata di Flavio Briatore?/ Beccati in barca…

Flavio Briatore beccato dal settimanale Chi in compagnia di Maria Ludovica Campana. Un’amica che l’imprenditore avrebbe conosciuto in Sardegna dove, nella sua bellissima villa, si sta godendo il sole, ...

Le voci sulla cessione della Sampdoria hanno ripreso a rincorrersi nelle ultime settimane. Tra il datato interesse di Gabriele Volpi, i presunti corteggiamenti di Flavio Briatore e Massimo Moratti e l ...Flavio Briatore beccato dal settimanale Chi in compagnia di Maria Ludovica Campana. Un’amica che l’imprenditore avrebbe conosciuto in Sardegna dove, nella sua bellissima villa, si sta godendo il sole, ...