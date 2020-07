ESCLUSIVA 90MIN | L'Everton piomba su Ciro Immobile: è una richiesta di Carlo Ancelotti (Di martedì 28 luglio 2020) Carlo Ancelotti ha dichiarato di voler rimanere a lungo all'Everton. Dopo l'avventura negativa sulla panchina del Napoli, Carletto è tornato in Inghilterra dove ha concluso il campionato al 12° posto, proprio nell'anno in cui il Liverpool è tornato a vincere la Premier League. Stando a quanto appreso in ESCLUSIVA dal team inglese di 90MIN, Ancelotti vuole avere maggiori poteri in chiave mercato, per restare a lungo alla guida dell'Everton, e una delle sue richieste è proprio quella di poter... Leggi su 90min

