Emmy Awards 2020: le nomination (Di martedì 28 luglio 2020) Emmy Awards Attraverso una cerimonia in diretta streaming, presentata dalla star del Saturday Night Live Leslie Jones, sono state rese ufficiali le nomination della 72esima edizione degli Emmy Awards, l’importante riconoscimento americano che premia le serie, le miniserie e i film prodotti per la televisione. Tra le serie candidate a più riconoscimenti spiccano Ozark, Succession e The Marvelous Mrs Maisel, mentre Le Regole del Delitto Perfetto è rimasta praticamente a bocca asciutta, visto che gareggerà soltanto con la guest star Cicely Tyson. La cerimonia di premiazione è fissata per il prossimo 20 settembre. Ecco l’elenco completo delle nomination delle categorie principali. Miglior drama Better Call Saul The Crown The Handmaid’s ... Leggi su davidemaggio

