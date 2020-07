Emily Ratajkowski fisico mozzafiato, bikini striminzito e curve incontenibili: «Sempre più bona!» (Di martedì 28 luglio 2020) “Bye blondie, it’s been fun”, Emily Ratajkowski qualche giorno fa ha detto addio alla sua chioma bionda ed è tornata ad essere l’affascinante mora che conosciamo. Il suo cambio di look aveva creato molte perplessità nel suo pubblico, ma ora che tutto è tornato normale piovono complimenti. Tra un cambiamento e l’altro una cosa rimane uguale: il suo fisico mozzafiato. In queste ore ha pubblicato una foto che è semplicemente da capogiro. La modella si è fatta conoscere partecipando al video di Robin Thicke, “Burried Lines”. Quel giorno la sua vita è cambiata, nessuno l’ha più dimenticata e la sua strada è diventata la sfilata. Emily è un’influencer e una top model di fama mondiale. leggi ... Leggi su urbanpost

zazoomblog : Emily Ratajkowski: bomba bikini il costume c’è ma non si vede - #Emily #Ratajkowski: #bomba #bikini - bowiesmelodrama : @brontosauroo anche dakota johnson e emily ratajkowski hanno delle case bellissime!! finalmente un minimo di gusto… - travan28 : Emily Ratajkowski: il lato B fa il pieno di like - la_gaudino : 1 - I calzini lunghi con i pantaloncini solo se sei Ronaldo 2 - Gli occhiali da vista tondi alla Harry Potter solo se sei Emily Ratajkowski - Vinicio_Levante : @pocospa -

Ultime Notizie dalla rete : Emily Ratajkowski Chi è il marito di Emily Ratajkowski Sebastian Bear-McClard Marie Claire Emily Ratajkowski fisico mozzafiato, bikini striminzito e curve incontenibili: «Sempre più bona!»

“Bye blondie, it’s been fun”, Emily Ratajkowski qualche giorno fa ha detto addio alla sua chioma bionda ed è tornata ad essere l’affascinante mora che conosciamo. Il suo cambio di look aveva creato mo ...

Emily Ratajkowski, a “due pezzi” per un fisico mozzafiato – FOTO

Emily Ratajkowski torna su Instagram in grande stile: la modella statunitense si mostra in costume con un fisico a dir poco mozzafiato. Ultimamente era apparsa troppo “vestita” e ai suoi fan mancavano ...

“Bye blondie, it’s been fun”, Emily Ratajkowski qualche giorno fa ha detto addio alla sua chioma bionda ed è tornata ad essere l’affascinante mora che conosciamo. Il suo cambio di look aveva creato mo ...Emily Ratajkowski torna su Instagram in grande stile: la modella statunitense si mostra in costume con un fisico a dir poco mozzafiato. Ultimamente era apparsa troppo “vestita” e ai suoi fan mancavano ...