Dramma a Montella, 58enne trovato morto in casa (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (Av) – Durante la mattinata di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, allertata dalla locale Polizia Municipale, è intervenuta via Rovagliano, sempre a Montella, per un soccorso ad un uomo che non rispondeva ai ripetuti richiami dei Vigili. Per entrare nell'abitazione si è reso necessario salire con la scala al primo piano e passare attraverso una finestra. Purtroppo l'uomo di 58 anni che viveva da solo in questa casa di campagna, è stato rinvenuto privo di vita. Sul posto anche i sanitari del 118 che confermavano il decesso.

