Covid-19, ecco qual è il meccanismo per cui si perde (temporaneamente) l’olfatto (Di martedì 28 luglio 2020) (foto: Julian Ward via Getty Images)Ormai lo sappiamo, Covid-19 può colpire non solo i polmoni, ma molti altri organi e tessuti, ed essere associato anche a sintomi neurologici, dalla cefalea alla perdita temporanea di olfatto e gusto, ma si arriva anche a complicanze molto gravi come l’ictus. La perdita dell’olfatto è inserita anche dall’Organizzazione mondiale della sanità nella lista dei sintomi di Covid-19, anche se l’Oms la classifica fra quelli meno comuni rispetto a febbre e tosse, il marchio dell’infezione. Oggi un gruppo di ricerca della Harvard Medical School ha provato a capire meglio qual è il meccanismo alla base della riduzione o della perdita dell’olfatto, l’anosmia. La ricerca mostra che alcune cellule non neuronali – non sono ... Leggi su wired

beppe_grillo : L’impatto della pandemia è fortemente legato alle disuguaglianze razziali. Purtroppo ci sono ampie disparità etnich… - zaiapresidente : ??? RISULTATI IN MENO DI 7 MINUTI: ecco come funziona il test rapido per lo screening del Covid-19 spiegato dal Dot… - IlContiAndrea : Il 17 settembre al via #XF2020 con Emma, Hell Raton e i ritorni di Manuel Agnelli e Mika. Per la prima volta le fas… - orl_and : RT @Luca_Gualtieri1: Ecco quali paesi sono più vicini al ritorno alla normalità. #Covid - AndreaStupia : @capuanogio Aaaaaaaaaaa ecco la trovata per avere suspense. Fanno finta che torna il covid. Modificano il campionat… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ecco Covid, ecco come danneggia gli organi Adnkronos Perché l’oro sta salendo così tanto?

Perché l’oro sta salendo così tanto? L’oro non ha mai avuto così tanto valore. E potete seguirne l’andamento in tempo reale qui. Perché sta succedendo questo? Ci sono diverse motivazioni. Che proverem ...

Ecco il bonus di 100 euro nella busta paga di luglio: "Ora al lavoro sulle pensioni"

Il bonus di 100 euro nella busta paga previsto dall'ultima legge di bilancio è realtà per 16 milioni di lavoratori. Per i dipendenti pubblici e privati è scattato un aumento delle retribuzioni, frutto ...

Perché l’oro sta salendo così tanto? L’oro non ha mai avuto così tanto valore. E potete seguirne l’andamento in tempo reale qui. Perché sta succedendo questo? Ci sono diverse motivazioni. Che proverem ...Il bonus di 100 euro nella busta paga previsto dall'ultima legge di bilancio è realtà per 16 milioni di lavoratori. Per i dipendenti pubblici e privati è scattato un aumento delle retribuzioni, frutto ...