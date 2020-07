"Chi non voterò mai più": stato d'emergenza, la vergogna del governo e la cannonata di Franco Bechis (Di martedì 28 luglio 2020) "Non darò mai più il mio voto a chiunque- partito e singolo parlamentare- dica sì alla proroga dello stato di emergenza che non esiste più da mesi in nessun paese di Europa. Quel voto è un sopruso e la sua richiesta totalmente ingiustificata oltre che prepotente". Uno sfogo in piena regola da parte del direttore del Tempo, Franco Bechis, che su Twitter ha postato questo suo pensiero, nel giorno in cui al Senato il premier Conte chiedeva la proroga dello stato d'emergenza fino ad ottobre. Il giornalista spiega anche il motivo della sua decisione di non votare quei partiti che saranno favorevoli alla proroga dello stato d'emergenza: per ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Chi non Wiko View4 Lite, smartphone a meno di 120 euro per chi non ha grandi esigenze. La recensione Hardware Upgrade Bernini a Conte: per governare bene non servono pieni poteri

Roma, 28 lug. (askanews) - "Lo stato di emergenza non fa bene al nostro Paese perché chi sa governare non ha bisogno di leggi speciali e di chiedere i pieni poteri. Noi siamo qui per impedire che la t ...

Alfa Romeo con il passo del gambero: Giovinazzi ora deve alzare la voce

I numeri parlano chiaro: l’anno scorso l’Alfa Romeo si era qualifica a quasi un secondo e mezzo dalla pole. Sabato Raikkonen e Giovinazzi erano a tre secondi dal leader. Ovvero, hanno fatto un passo i ...

