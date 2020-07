Calciomercato Bologna – Skov Olsen sotto esame, pronto Vignato (Di martedì 28 luglio 2020) Il Calciomercato Bologna parte prima cercando di capire quali calciatori sono in grado di dare garanzie per il prossimo futuro e per questo alcuni sono sotto esame in queste ultime partite, uno su tutti il danese Skov Olsen. Le statistiche di Skov Olsen Le qualità del giocatore non sono in discussione, i numeri delle scorse stagioni sono eloquenti 16 reti in 22 partite col Nordsjaelland e 8 in 16 presenze con la Nazionale Under21 della Danimarca. Statistiche che hanno attirato il Bologna, ma anche alcune big europee. Di lì si era cominciata ad intravedere la fragilità emotiva del ragazzo, che ci mise più di qualche giorno ad accettare definitivamente il passaggio al Bologna. Mihajlovic si ... Leggi su giornal

Il Bologna sta chiudendo la propria stagione cercando di fare il massimo in assoluto, così come chiede sempre il suo allenatore. Sinisa Mihajlovic non è certo uno che si risparmia e dai suoi giocatori ...

Liverani con il senno di poi spiega: “Errori di inesperienza, il rammarico è grande, ma ora non voglio più rimpianti”

le ultime partite di campionato non si giocavano più” e di questo l’allenatore è consapevole e compiaciuto “Il calcio è questo, non sono rimasto sorpreso della partita del Bologna, come non rimarrò ...

