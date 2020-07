Calcio: Liverani, daremo il massimo per non avere rimpianti (Di martedì 28 luglio 2020) ANSA, - LECCE, 28 LUG - Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, è pronto a giocarsi le ultime chance di salvezza. Domani alla Dacia Arena di Udine proverà a fare bottino pieno, con la speranza che il ... Leggi su corrieredellosport

RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Calcio: Liverani, daremo il massimo per non avere rimpianti Il tecnico pugliese: 'L… - SsTino : Ricoli. E patetici..meritate le b...Lecce, contro l’Udinese l’ultima spiaggia. Liverani: “dobbiamo provarci” - sportface2016 : #UdineseLecce, le parole di Liverani in conferenza stampa - sportli26181512 : #Lecce, Liverani: 'Vincere per non avere altri rimpianti': Il tecnico: 'Il rammarico è grande, nelle ultime tre tra… - SalentoSport : #LECCE – #Liverani e le ultime speranze salvezza: “Servono 6 punti. L’#Udinese se la gioca? Giusto così”… -