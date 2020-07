Attilio Fontana sostiene che i soldi del conto in Svizzera non sono evasione fiscale (Di martedì 28 luglio 2020) Ieri Attilio Fontana durante il suo discorso al Consiglio Regionale della Lombardia non ha fatto nemmeno un accenno al conto in Svizzera presso UBS frutto della voluntary disclosure nel quale c’erano 5,3 milioni di euro e che lui ha ereditato dalla madre che di mestiere faceva la dentista. Oggi però, intervistato da Francesco Bei su Repubblica, il presidente ne parla e sostiene alcune cose abbastanza curiose: Perché si viene a sapere solo oggi che lei ha usufruito della voluntary disclosure per una cifra così alta? Non era meglio dirlo prima di candidarsi o pensava non fosse rilevante? «Si sbaglia. Quel conto non solo è perfettamente legale e frutto del lavoro dei miei genitori, ma è dichiarato, ... Leggi su nextquotidiano

