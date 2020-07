Yoshi's Island, Super Mario Kart e Star Fox 2 tra i prototipi trapelati in un gigantesco leak (Di lunedì 27 luglio 2020) I leak dei codici sorgente di Nintendo continuano a trapelare in rete e questa volta rivelano i prototipi di alcuni giochi tra cui Yoshi's Island, Super Mario Kart e Star Fox 2. Quest'ultimo leak sembra essere correlato a quelli vecchi apparsi all'inizio del 2020: oltre ai tweet ci sono anche diversi video che mostrano i prototipi di una serie di giochi.Prima di tutto c'è un prototipo di Yoshi's Island con diverse grafiche dell'interfaccia utente, musica segnaposto di Mario World e ha un prefisso di "Super Mario Bros. Poi c'è una build di Super Mario Kart senza ... Leggi su eurogamer

egodripping : RT @Mariocastle_it: #gigaleak Yoshi's Island prevedeva inizialmente la presenza di un Mario adulto! Fa quasi impressione vedere uno sprite… - ProjectoNach : RT @Mariocastle_it: #gigaleak Yoshi's Island prevedeva inizialmente la presenza di un Mario adulto! Fa quasi impressione vedere uno sprite… - LowPursuit : RT @Mariocastle_it: #gigaleak Questi sprite sono carinissimi. Non si sa a cosa servissero, forse per dei test. Alcune di queste immagini si… - x_khou : RT @Mariocastle_it: #gigaleak Questi sprite sono carinissimi. Non si sa a cosa servissero, forse per dei test. Alcune di queste immagini si… - Mariocastle_it : #gigaleak Yoshi's Island prevedeva inizialmente la presenza di un Mario adulto! Fa quasi impressione vedere uno spr… -

Ultime Notizie dalla rete : Yoshi Island Yoshi's Island, Super Mario Kart e Star Fox 2 tra i prototipi trapelati in un gigantesco leak Eurogamer.it Nintendo, leakati prototipi di classici come Yoshi’s Island, Super Mario Kart, Star Fox e molti altri giochi

Ecco qualche dettaglio. Secondo quanto riportato da molti utenti in rete, delle versioni di prova di Yoshi’s Island, Super Mario Kart e Star Fox sarebbero apparse su internet con dei video che le ...

Monopoly e Jenga: due edizioni speciali per i 35 anni di Super Mario Bros

Monopoly e Jenga: i due giochi dedicati a Super Mario Bros. La leggendaria saga di videogiochi di Super Mario Bros si appresta a compiere 35 anni. Il primo capitolo della lunga saga è stato infatti ri ...

Ecco qualche dettaglio. Secondo quanto riportato da molti utenti in rete, delle versioni di prova di Yoshi’s Island, Super Mario Kart e Star Fox sarebbero apparse su internet con dei video che le ...Monopoly e Jenga: i due giochi dedicati a Super Mario Bros. La leggendaria saga di videogiochi di Super Mario Bros si appresta a compiere 35 anni. Il primo capitolo della lunga saga è stato infatti ri ...