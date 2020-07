Virus, l'Oms: "In sei settimane numero di casi quasi raddoppiato" (Di lunedì 27 luglio 2020) Giovanna Pavesi ll direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom GhebreyesusIl direttore generale Ghebreyesus, in conferenza stampa, ha elogiato i Paesi più virtuosi: "Solo con una stretta aderenza alle misure sanitarie il mondo riuscirà a sconfiggere Covid-19. Laddove vengono seguite queste misure, i casi diminuiscono" Una diffusione che sembra non arrestarsi. Nelle ultime settimane, infatti, il numero totale di contagi di nuovo coronaVirus è quasi raddoppiato, raggiungendo i 16 milioni di casi, con 640mila deessi totali. A farlo sapere, durante una conferenza stampa, è stato Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, il quale ha ricordato che "la pandemia continua ad ... Leggi su ilgiornale

