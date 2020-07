Varese, la serata finisce a coltellate: un ferito (Di lunedì 27 luglio 2020) Varese, 27 luglio 2020 - Una lite tra tre nordafricani l'altra sera,intorno alle 22, a Varese in via Como , è finita con uno di loro ferito con una coltellata . Ad avere la peggio un ventunenne, poi ... Leggi su ilgiorno

GREISON_ANATOMY : RT @diabbia: @GREISON_ANATOMY Buongiorno e buona domenica. Sono un tuo ammiratore e vorrei chiederti se hai in programma qualche serata a V… - diabbia : @GREISON_ANATOMY Buongiorno e buona domenica. Sono un tuo ammiratore e vorrei chiederti se hai in programma qualche serata a Varese? - MarcoTerrenato : RT @langolodeiprono: Ippica italiana, sabato ad Agnano serata di Listed e HP, a Varese si corrono il Borghi, un HP e il Bernasconi, prepara… - langolodeiprono : Ippica italiana, sabato ad Agnano serata di Listed e HP, a Varese si corrono il Borghi, un HP e il Bernasconi, prep… - ChiaraCiv : @confusa11 @PaolettaPaly @GiulianaGoline1 @dicuonzobt @Susy_1968 @RIHANNON1967 Da domani torna il sole ?? buonanotte… -

Ultime Notizie dalla rete : Varese serata

IL GIORNO

Varese, 27 luglio 2020 - Una lite tra tre nordafricani l’altra sera,intorno alle 22, a Varese in via Como, è finita con uno di loro ferito con una coltellata. Ad avere la peggio un ventunenne, poi tra ...Il “Grande Trittico Lombardo” è stato ospite ieri sera, sabato 25 luglio, a Cittiglio presso il ristorante La Bussola dei Panathlon Varese e La Malpensa dei presidenti Franco Minetti e Massimo Tosi. C ...