Va dal dentista per un ascesso | lì inizia l’inferno per la madre di 4 bambini (Di lunedì 27 luglio 2020) Quello che sembrava essere un semplice ascesso rappresenta l’origine di qualcosa di ben più terribile. Questa madre di famiglia passa delle pene indicibili. Una mamma di quattro figli ha passato ben cinque mesi lontano dai suoi figli piccoli. Tutta colpa di un appuntamento dal dentista, un semplice controllo di routine che però ha rappresentato l’inizio … L'articolo Va dal dentista per un ascesso lì inizia l’inferno per la madre di 4 bambini è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

stanzaselvaggia : Immaginate di essere nella sala di aspetto di un dentista o dal notaio ed entra uno che inizia a urlare: “Il govern… - urwallyy : Mai come oggi sono così felice di andare dal dentista - PoveraMa : Pare che domani la mia sarà una giornata impegnativa ?? Colloquio di lavoro dopo sei mesi!?? Incontro vis a vis con… - bamcesca : - gotcnvs : ma ti pare che mi viene mentre sono sul cesso e tra 1 ora devo andare dal dentista ???? l'altra volta ci ha messo 3 g… -

Ultime Notizie dalla rete : dal dentista Perché andare dal dentista? La Prealpina Rimedi naturali per rendere i denti più bianchi

Avere un bel sorriso è come essere in possesso di un biglietto da visita che può aprire molte porte, quelle della nostra autostima per prime. Certo a volte la stanchezza, la frenesia della vita fuori ...

Non lavare i denti dopo aver bevuto il caffè: ecco cosa succede

I dentisti consigliano di lavarsi i denti tra volte al giorno, ma se lo fate dopo aver bevuto il caffè state sbagliando. Ecco perché ...

Avere un bel sorriso è come essere in possesso di un biglietto da visita che può aprire molte porte, quelle della nostra autostima per prime. Certo a volte la stanchezza, la frenesia della vita fuori ...I dentisti consigliano di lavarsi i denti tra volte al giorno, ma se lo fate dopo aver bevuto il caffè state sbagliando. Ecco perché ...