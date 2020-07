Ultime Notizie Roma del 27-07-2020 ore 07:10 (Di lunedì 27 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio il governatore Lombardo Attilio Fontana risulta indagato dalla Procura di Milano nell’inchiesta sulla fornitura da mezzo milione di euro di camici altro materiale da parte della società dama Spa gestita dal cognato Andrea Dini e di quella moglie Roberta Dini detiene il 10% nell’inchiesta sono indagati anche lo stesso Dino e Filippo Bongiovanni il dirigente dimissionario di aria Spa la centrale acquisti regionale per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente amministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza che stabilisce l’avvio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 dal 14 settembre la data prevista dell’ordinanza vale per tutte le scuole ... Leggi su romadailynews

