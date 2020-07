Tragedia a Ercolano, ragazzina di 11 anni annega mentre gioca in piscina (Di lunedì 27 luglio 2020) Tragedia a Ercolano. Il terribile incidente poco dopo le 19. Inutili i soccorsi, la ragazzina è deceduta nonostante i tentativi degli operatori del 118 di rianimarla. La salma dell’undicenne è stata portata all’obitorio del Policlinico Federico II, il magistrato ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Una ragazzina di undici anni è morta annegata in piscina mentre stava giocando con amici e familiari. La Tragedia è avvenuta in un complesso turistico a Ercolano poco dopo le 19 di domenica 26 luglio. Inutili i tentativi del 118 di rianimare la ragazzina, per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre agli ... Leggi su limemagazine.eu

