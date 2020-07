Tg Sanità, edizione del 27 luglio 2020 (Di lunedì 27 luglio 2020) CORONAVIRUS. SPERANZA: SECONDA ONDATA POSSIBILE, MA ITALIA PIÙ PREPARATA Leggi su dire

FNOMCeO : Tg sanità: edizione del 27 luglio - Yogaolic : RT @RepubblicaTv: Fontana indagato, Buffagni: 'Imbarazza tutti i lombardi, ha messo una toppa peggio del buco': 'Quello che è successo in r… - Angela23763271 : RT @RepubblicaTv: Fontana indagato, Buffagni: 'Imbarazza tutti i lombardi, ha messo una toppa peggio del buco': 'Quello che è successo in r… - VienDalMare84 : RT @RepubblicaTv: Fontana indagato, Buffagni: 'Imbarazza tutti i lombardi, ha messo una toppa peggio del buco': 'Quello che è successo in r… - libellula58 : RT @RepubblicaTv: Fontana indagato, Buffagni: 'Imbarazza tutti i lombardi, ha messo una toppa peggio del buco': 'Quello che è successo in r… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità edizione Il decreto “riaperture” è legge. Oggi ok finale della Camera Quotidiano Sanità