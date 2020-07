Smartphone: utenti Android più fedeli al brand di quelli Apple, l’avreste mai detto? (Di lunedì 27 luglio 2020) Attualmente come sappiamo ci sono due principali sistemi operativi mobili nel settore degli Smartphone, Google Android e Apple iOS. Sui due e sulle differenze, di stile, tecniche e di pubblico a cui si rivolgono, sono stati scritti fiumi d’inchiostro, con posizioni molto variegate. Ma avreste mai detto che, tra i due, gli utenti più fedeli al brand siano quelli Android? È quanto sostiene un report realizzato da CIRP (Consumer Intelligence Research Partnership), una società specializzata in ricerche di mercato. Il risultato è inaspettato perché, vista la natura esclusiva del brand Apple che punta tutto su prodotti di fascia alta per prezzo e caratteristiche, si ... Leggi su ilfattoquotidiano

AgostinelliAldo : #smartphone: Cosa sono le operator attack? Offerte proposte solo a utenti di certi operatori e non disponibili sui… - blackeyes972 : Come scaricare le storie di Instagram su PC o Smartphone Salva le storie dei tuoi utenti preferiti prima che vengan… - fainformazione : Prova a vincere un Samsung Galaxy S20 (con SoC Snapdragon 865) partecipando a questo giveaway La serie Galaxy S20… - fainfoscienza : Prova a vincere un Samsung Galaxy S20 (con SoC Snapdragon 865) partecipando a questo giveaway La serie Galaxy S20… - CyberSecHub0 : RT @securityopenlab: Autenticazione certificata con l'impronta digitale della fotocamera @I3P_Torino #authentication #smartphone #cybersecu… -

Ultime Notizie dalla rete : Smartphone utenti Smartphone: utenti Android più fedeli al brand di quelli Apple, l’avreste mai detto? Il Fatto Quotidiano Recensione OnePlus Nord: un 5G con tanta sostanza intorno

Il nuovo smartphone dell’azienda cinese si fa notare per un prezzo davvero contenuto, senza dover rinunciare a potenza e funzioni Il nuovo OnePlus Nord non è il risultato di un compromesso in termini ...

WhatsApp, come usare lo stesso profilo su un altro smartphone

WhatsApp sta per rilasciare la funzione che permette di utilizzare lo stesso profilo su quattro dispositivi contemporaneamente. Ecco come funziona Emergono nuovi dettagli sulla funzione più attesa di ...

Il nuovo smartphone dell’azienda cinese si fa notare per un prezzo davvero contenuto, senza dover rinunciare a potenza e funzioni Il nuovo OnePlus Nord non è il risultato di un compromesso in termini ...WhatsApp sta per rilasciare la funzione che permette di utilizzare lo stesso profilo su quattro dispositivi contemporaneamente. Ecco come funziona Emergono nuovi dettagli sulla funzione più attesa di ...