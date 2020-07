Sky: Manolas può recuperare per il Barcellona (Di lunedì 27 luglio 2020) Kostas Manolas ha riportato l’infrazione di due costole dopo uno scontro di gioco nella sfida col Sassuolo. L’infortunio lo tiene a rischio per l’impegno di Champions League col Barcellona del prossimo 8 agosto, ma stando a quanto riporta Sky Sport potrebbe recuperare. Ad ottobre, subì una frattura nella stessa zona e tornò in campo soltanto 13 giorni dopo. Per questo il difensore greco potrebbe essere disponibile per la partita del Camp Nou anche come possibile titolare. L'articolo Sky: Manolas può recuperare per il Barcellona ilNapolista. Leggi su ilnapolista

