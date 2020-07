Sileri: “Covid, più fondi al Sud. I malati oncologici trascurati” (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ci vogliono più fondi e questo vale maggiormente per il Centro-Sud. In questi mesi di emergenza da Covid sono rimaste indietro molte patologie, in primis le malattie neoplastiche: parliamo di almeno 12 milioni di esami radiologiche e 500mila interventi non eseguiti”. Questo quanto ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, oggi a Napoli all’Istituto dei tumori Pascale. Per quanto riguarda il contenimento della pandemia in questo momento particolare legato a spostamenti dovuti anche alle vacanze, il viceministro dice che la strategia è chiara: “Tamponi negli aeroporti per chi arriva da Paesi extra Schengen, quarantena di 5 giorni e se il tampone è negativo, via libera alla circolazione. Bisogna pensare a strategie e non a tattiche future ed è ... Leggi su anteprima24

