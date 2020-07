Sesso in spiaggia, 20 mila euro di multa a due bagnanti: l’episodio (Di lunedì 27 luglio 2020) Un uomo e una donna sono stati sorpresi a praticare Sesso orale in spiaggia davanti agli occhi di altre persone. Nonostante i richiami, i due hanno continuato Una “vacanza romantica” che di certo non dimenticheranno mai quella per i due amanti sorpresi lo scorso sabato ad avere un rapporto sessuale orale a Lido di Dante, una spiaggia in provincia di Ravenna. La coppia, formata da un uomo originario di Napoli e una donna di Verona, ha ricevuto una multa da 20 mila euro, ovvero 10 mila euro a testa, per atti osceni in luogo pubblico. I due hanno praticato l’atto sessuale in pieno giorno, incuranti delle altre persone presenti in spiaggia. Nonostante un uomo abbia detto loro di smetterla, hanno continuato, costringendo il ... Leggi su bloglive

fanpage : Un rapporto sessuale orale in spiaggia in pieno giorno e sotto lo sguardo attonito dei bagnanti. Multa record - repubblica : Sesso nella spiaggia naturista, 20mila euro di multa a una coppia nel Ravennate - SkyTG24 : Sesso in spiaggia per nudisti a Ravenna, maxi multa da 20mila euro - _8Debora_ : RT @ChiodiDonatella: MATTO O DEPRAVATO, COMUNQUE SHIFOSO: #ROM OFFRIVA UN #BAMBINO DI DUE ANNI PER FARE #SESSO. L'orrore a #Ostia, la spia… - PaolaBonfadelli : RT @ChiodiDonatella: MATTO O DEPRAVATO, COMUNQUE SHIFOSO: #ROM OFFRIVA UN #BAMBINO DI DUE ANNI PER FARE #SESSO. L'orrore a #Ostia, la spia… -