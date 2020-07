Sbarchi fuori controllo, centri di accoglienza al collasso e i migranti continuano a fuggire (Di lunedì 27 luglio 2020) Nella tensostruttura della Protezione civile di Porto Empedocle un centinaio di migranti si sono dati alla fuga. La struttura ha una capienza di 100 persone ma ospitava ben 520 immigrati. Proseguono non solo gli Sbarchi sulle nostre coste ma anche le fughe dei migranti dalle strutture che li ospitano. Nelle scorse ore 184 migranti erano … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Il caso migranti è ormai fuori controllo. Una nuova fuga in massa di stranieri dai centri di accoglienza si è verificata in Sicilia, a Porto Empedocle. A centinaia sono fuggiti da una tensostruttura d ...

