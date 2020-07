PS5 ad almeno 120 milioni di unità distribuite in 5 anni secondo un report (Di lunedì 27 luglio 2020) Le stime di Sony sulla distribuzione di PS5 sembrano proprio puntare in alto, secondo un recente report di Digitimes. Stando a quanto riportato, alcuni fornitori di Taiwan avrebbero svelato che il gigante giapponese punterebbe a distribuire almeno 120 milioni di PS5 in 5 anni.Questo arco di tempo sarebbe il "ciclo vitale" di PS5 che, quindi, sarebbe un po' inferiore a quello di PS4 che a novembre entrerà nel suo settimo anno.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #PS5: almeno 120 milioni di unità distribuite in 5 anni? - DenisBroke182 : @0Sucram Io avevo già scelto da tempo, e prenderò ancora Xbox (al day one), magari più avanti farò un pensierino an… - BlobVideoludico : Almeno un tempo e molti altri sono in lavorazione su PS5 è Gogeta: - lillydessi : PS5: Sony ne venderà solo una per cliente, almeno inizialmente - - infoitscienza : PS5: Sony ne venderà solo una per cliente, almeno inizialmente -