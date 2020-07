Patrick Zaky resta in carcere, prolungata la detenzione (Di lunedì 27 luglio 2020) Uno studente dell’Università di Bologna è stato arrestato in Egitto. Ignoti i capi di accusa. La denuncia dei familiari. IL CAIRO (EGITTO) – Uno studente dell’Università di Bologna, Patrick George Zaki, è stato arrestato in Egitto. Si tratta di un ricercatore e attivista locale che si è trasferito negli ultimi mesi in Italia per frequentare un master. Il giovane aveva deciso di ritornare in patria ma subito dopo l’atterraggio è scattato il fermo. I parenti avevano detto di aver perso i contatti con lui dalla notte di giovedì 6 febbraio. I capi di accusa Come riferito da Amnesty, il fermo è scattato subito dopo il suo arrivo in Egitto. I capi di accusa non si conoscono ma per il giovane nel 2019 era stato diramato un mandato di cattura anche se ... Leggi su newsmondo

repubblica : Egitto, Patrick Zaky compare in aula per la prima volta da marzo [aggiornamento delle 21:03] - repubblica : Egitto, Patrick Zaky resta in carcere: prolungata di altri 45 giorni la custodia cautelare per lo studente - Tg3web : Oggi la decisione del Tribunale penale egiziano sulla detenzione di Patrick Zaky. L'attivista per i diritti umani,… - Andrea80821276 : RT @Corriere: Patrick Zaky resta in carcere: custodia cautelare prolungata per 45 giorni - sheep_floyd : RT @Sanson538: Zaki resta in carcere: custodia cautelare prolungata per 45 giorni -