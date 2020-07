Ostia, Rom offriva ai turisti prestazioni sessuali di un bimbo di due anni: il video dell’arresto del “mostro” (Di lunedì 27 luglio 2020) Nel video, postato sulla bacheca Fb di un gruppo a sostegno dei poliziotti, le immagini del “mostro”, probabilmente sotto effetto di stupefacenti, arrestato domenica mattina sul litorale di Ostia, vicino a Roma. Stava provando a vendere le prestazioni sessuali di un bambino di due anni, che portava in braccio offrendolo ai turisti. E’ stato proprio un turista a chiedere l’intervento dei militari della Guardia di Finanza che hanno arrestato un venticinquenne di etnia rom. L’uomo proponeva uno scambio tra il piccolo e una somma di denaro. Alla vista delle forze dell’ordine, il venticinquenne ha abbandonato il bimbo per strada, ma è stato inseguito e arrestato dai militari. Sono in corso accertamenti per capire se il ... Leggi su secoloditalia

