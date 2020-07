Migranti, fuga in massa dal centro di Porto Empedocle. Caltanissetta: 139 rintracciati (Di lunedì 27 luglio 2020) Un'altra giornata di tensione sul fronte dell' emergenza Migranti. Decine di Migranti sono fuggiti dalla tensostruttura accanto alla protezione civile di Porto Empedocle dove erano ammassati in 510, ... Leggi su quotidiano

matteosalvinimi : ?? Cento immigrati in fuga da una struttura di accoglienza a Caltanissetta: sbarchi senza sosta, raffica di clandest… - MediasetTgcom24 : Caltanissetta,maxi fuga dal Cara: 100 migranti inseguiti da carabinieri #caltanissetta - LegaSalvini : CALTANISSETTA, OLTRE 100 MIGRANTI IN FUGA DA PIAN DEL LAGO - Gianga87 : Migranti: fuga di massa dalla tensostruttura di Porto Empedocle - Sicilia - - irisdg81 : @FedericoDinca @AzzolinaLucia Potrete anche raccontarci che vi spaccate la testa per riaprire le scuole in sicurezz… -