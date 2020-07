Meghan Markle confessione choc: “Volevano uccidermi…” (Di lunedì 27 luglio 2020) Finita al centro dell’attenzione per l’ormai nota Megxit, Meghan Markle ha confessato qualche tempo fa di aver vissuto un momento davvero molto difficile. Minacce di morte Prima di diventare la moglie di Harry, Meghan Markle era nota al pubblico per il suo ruolo di Rachel Zane in Suits. Proprio l’interpretazione del suo personaggio ha provocato … L'articolo Meghan Markle confessione choc: “Volevano uccidermi…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

nieddupierpaolo : RT @ilgiornale: Fuggita da Londra perchè non sarebbe stata in grado di eclissare Lady D. Queste le ultime rivelazioni su Meghan Markle http… - ilgiornale : Fuggita da Londra perchè non sarebbe stata in grado di eclissare Lady D. Queste le ultime rivelazioni su Meghan Mar… - dilei_it : Meghan Markle e Harry, pronto il divorzio dopo il secondo figlio - Italia_Notizie : 'Meghan Markle ha sempre voluto eclissare Lady D.' Verità scottanti dalla scrittrice e confidente di Kate - IOdonna : Harry e Meghan Makrle non torneranno mai più a corte. Ed è tutta colpa del “loro” libro -