Mattino: Hysaj vuole restare al Napoli solo se resta Gattuso (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Mattino fa il punto sul rinnovo di Hysaj con il Napoli. Scrive che l’albanese non è più convinto di andar via, come lo era fino a pochi mesi fa. A patto, però, che rinnovi anche Gattuso. Da quando il tecnico siede sulla panchina del Napoli, infatti, le cose, per il difensore, sono cambiate. “Gattuso lo ha sedotto con le parole, ma soprattutto con una promessa: giocherai. A destra o a sinistra, Hysaj c’è quasi sempre. E questa cosa all’albanese ha rotto un po’ le uova nel paniere. Nel senso che fino a pochi mesi fa la sua decisione l’aveva presa: voleva andare via questa estate. Ma dal momento in cui è scoccata la scintilla con Ringhio, le cose per lui si sono complicate. Sta pensando ed ... Leggi su ilnapolista

