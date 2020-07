Lonato in Festival (Di lunedì 27 luglio 2020) Sarà un'edizione un po' anomala, a causa del Coronavirus e delle nuove regole di distanziamento sociale, ma a Lonato la magia non può attendere: torna infatti anche quest'anno l'atteso Festival del ... Leggi su bresciatoday

paolopicone70 : Nona edizione per il Lonato Festival sul Garda con il circo El Grito e Zoè - ConventoLonato : A - CeccarelliL_ : Lonato in Festival 2020 – Spettacoli all’aperto nello scenario della Rocca Visconteo Veneta di Lonato del Garda (Br… - _WEEKENDIDEA_ : Lonato in Festival, il grande Circo contemporaneo all'aperto! -

Ultime Notizie dalla rete : Lonato Festival Lonato in Festival BresciaToday Lonato in Festival

Sarà un'edizione un po' anomala, a causa del Coronavirus e delle nuove regole di distanziamento sociale, ma a Lonato la magia non può attendere: torna infatti anche quest'anno l'atteso festival del ci ...

Nona edizione per il Lonato Festival sul Garda con il circo El Grito e Zoè

(PRIMAPRESS) - LONATO (BRESCIA) - Posti assegnati e distanziamento per il Lonato in Festival che si terrà dal 31 luglio al 23 agosto ospitando su palco all’aperto della cittadina gardesana quattro tra ...

Sarà un'edizione un po' anomala, a causa del Coronavirus e delle nuove regole di distanziamento sociale, ma a Lonato la magia non può attendere: torna infatti anche quest'anno l'atteso festival del ci ...(PRIMAPRESS) - LONATO (BRESCIA) - Posti assegnati e distanziamento per il Lonato in Festival che si terrà dal 31 luglio al 23 agosto ospitando su palco all’aperto della cittadina gardesana quattro tra ...