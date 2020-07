La Spezia: violentata mentre fa jogging (Di lunedì 27 luglio 2020) Una donna è stata violentata mentre faceva jogging stamane in via dei Pioppi a La Spezia. La vittima è stata aggredita mentre correva sulla pista ciclabile da un ragazzo il cui identikit è stato ricostruito anche grazie ad alcuni testimoni oculari. Dopo i primi soccorsi alla donna, la Squadra volante si è messa sulle tracce del violentatore, che è stato raggiunto in poco tempo. Ad essere fermato un cittadino di origini gambiane di 32 anni, risultato irregolare sul territorio italiano. Lo stesso è strato tradotto in Questura per gli approfondimenti. Portogruaro, donna trovata morta in casa. Fermato un 23enne marocchino Una donna di 60 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Portogruaro (Venezia). Chi ... Leggi su blogo

