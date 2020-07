Juventus, Sarri: “Scudetto più difficile dei nove bianconeri. Come tutti i bambini sognavo di vincerlo da grande, l’ho fatto da vecchio” (Di lunedì 27 luglio 2020) “È stato lo scudetto più difficile dei nove della Juventus – così l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri dopo la vittoria contro la Sampdoria per 2 a 0 e la conquista dello scudetto – È stata una stagione complicatissima per tutto quello che è successo, però vincere è sempre difficile. Farlo poi per così lungo tempo è un’impresa straordinaria”. Alla domanda se sia sottovalutato o meno, l’allenatore risponde: “Non so se sono sottovalutato, so che di allenatori italiani in attività che hanno vinto in Italia e in Europa ce ne sono pochi”. Il titolo, sottolinea Sarri, “era un mio obiettivo, Come tutti i i ... Leggi su ilfattoquotidiano

