Juve, Evra scatenato per la vittoria dello scudetto: "Ti amo" (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA - Grande euforia in casa Juve per il nono scudetto consecutivo . Ai bianconeri arriva anche il messaggio di un tifoso speciale: Patrice Evra . L'ex terzino francese, che con la Juve ha giocato ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Juve Evra Evra e il messaggio alla Juve per lo scudetto: "Ti amo" Tuttosport Evra canta Umberto Tozzi per lo Scudetto Juve: “Iniziate a rosicare per il 10° consecutivo”

Patrice Evra ha trovato un modo molto particolare per celebrare la vittoria dello Scudetto della Juventus. L'ex grande gloria francese che ha vestito la maglia bianconera per tre stagioni, su Instagra ...

L'ex terzino bianconero ha rivisitato il celebre brano di Umberto Tozzi per festeggiare il nono trionfo consecutivo in Serie A della Vecchia Signora TORINO - Tra coloro che hanno festeggiato per il no ...

