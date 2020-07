Infortunio Mbappé, adesso è ufficiale: salta l’Atalanta (Di lunedì 27 luglio 2020) Infortunio Mbappé – Il rischio era concreto, ma si attendeva l’ultima risposta dall’esito degli esami. Ora, è tutto confermato. Purtroppo, per il Paris Saint Germain, il suo campione Kylian Mbappé dovrà stare lontano dal campo per circa 3 settimane, saltando così il quarto di finale in gara secca contro l’Atalanta. Questa la nota pubblicata dal sito ufficiale del club francese. “Come annunciato dopo la finale della Coupe de France contro Saint-Étienne, Kylian Mbappé ha sostenuto gli esami lunedì per conoscere l’evoluzione della sua lesione alla caviglia destra. Il lavoro di imaging eseguito oggi conferma una distorsione alla caviglia con lesione del legamento esterno. A seguito di questo trauma, il tempo di recupero è stimato in ... Leggi su calcioweb.eu

