Ilary Blasi attaccata su Ig: “Basta botulino! Sei irriconoscibile” (Di lunedì 27 luglio 2020) Momento di forti critiche per una protagonista del mondo dello spettacolo: Ilary Blasi è finita duramente nel mirino dei follower che la stanno accusando di aver fatto eccessivo ricorso alla chirurgia plastica. Un’ondata di critiche ha travolto Ilary Blasi sotto il suo ultimo post: la conduttrice è stata accusata di aver fatto troppe volte ricorso … L'articolo Ilary Blasi attaccata su Ig: “Basta botulino! Sei irriconoscibile” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

