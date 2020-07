Gravina tuona: “Questo protocollo adesso è inapplicabile, siamo in ritardo” (Di lunedì 27 luglio 2020) Gabriele Gravina tuona. Ai microfoni di Gr Parlamento, il presidente della FIGC si dice preoccupato in merito al protocollo attuato dai club in queste settimane, secondo lui impossibile da mantenere anche nei prossimi mesi. “Le squadre dovranno cominciare i raduni e la preparazione tra non molto – dice – siamo in grandissimo ritardo nella conoscenza delle nuove procedure da seguire. Non sappiamo per quanto tempo ancora sarà prorogato questo stato d’emergenza. L’attuale protocollo è inapplicabile d’ora in avanti: è impegnativo per le società e per gli stessi atleti. La procedura ha dovuto tener conto dell’evoluzione della pandemia nel nostro Paese e bisogna continuare a tenerla in considerazione, ma allo stesso ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Gravina tuona: 'Questo protocollo adesso è inapplicabile, siamo in ritardo' - -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina tuona Gravina tuona: “Questo protocollo adesso è inapplicabile, siamo in ritardo” CalcioWeb