Genova omaggia le vittime con un concerto-tributo (VIDEO) (Di lunedì 27 luglio 2020) Il concerto-tributo per le vittime del Ponte Morandi e per chi ha costruito il nuovo viadotto. Genova – In attesa del 3 agosto, Genova con un concerto-tributo ha voluto ricordare le 43 vittime del Ponte Morandi, ma anche omaggiare chi ha costruito il viadotto in tempi record. L’evento è stato aperto dall’architetto Renzo Piano che ha lanciato un chiaro messaggio di speranza per il futuro: “Questo ponte attraversa silenziosamente due vallate – le parole del professionista citate da Il Secolo XIX – ora che è finito si vede che è sobrio, parsimonioso, semplice e forte. E’ genovese in questo, così come è genovese perché gioca con la luce, perché ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Genova omaggia le vittime con un concerto-tributo (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Genova omaggia Genova omaggia le vittime con un concerto-tributo (VIDEO) News Mondo Festival di Nervi, RecitalCanTango e l’omaggio “Genova Vita” di Fabio Armiliato

Musica, ballo, ma anche tutti gli ingredienti che rendono così unica la vita si sono mescolati sul palco del Festival di Nervi domenica 26 luglio, nella spettacolarità di un anfiteatro naturale da sog ...

Genova omaggia le vittime con un concerto-tributo (VIDEO)

Il concerto-tributo per le vittime del Ponte Morandi e per chi ha costruito il nuovo viadotto. GENOVA – In attesa del 3 agosto, Genova con un concerto-tributo ha voluto ricordare le 43 vittime del Pon ...

Musica, ballo, ma anche tutti gli ingredienti che rendono così unica la vita si sono mescolati sul palco del Festival di Nervi domenica 26 luglio, nella spettacolarità di un anfiteatro naturale da sog ...Il concerto-tributo per le vittime del Ponte Morandi e per chi ha costruito il nuovo viadotto. GENOVA – In attesa del 3 agosto, Genova con un concerto-tributo ha voluto ricordare le 43 vittime del Pon ...