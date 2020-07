Ferragnez: Leone confonde i suoi genitori (Di lunedì 27 luglio 2020) Video esilarante e ironico quello che la coppia ha pubblicato su Instagram: Leone scambia Justin Bieber per papà Fedez e Hailey Baldwin per mamma Chiara. E il video diventa virale Leone riesce ad attrarre su di sé le attenzioni e i like a valanga: ci pensano i genitori Fedez e Chiara a far girare in un attimo il video che fa boom Siparietto esilarante dei Ferragnez Un siparietto del trioArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

oceanecaltier : Leone Lucia Ferragnez che scambia Justin e Hailey per Chiara e Fedez sono io che ancora non distinguo yves e tyler - Bebeblu1 : Penso che @Fedez e @ChiaraFerragni siano una coppia stupenda, bravissimi genitori, con famiglie affiatate che condi… - xsaransia : Ma ve la ricordate Clar1ssa March3se che accusava i Ferragnez di rendere troppo pubblica la vita di Leone ed ora le… - basicxmaself : Boh, non so se sia ironico o meno.. da questo social mi aspetto DI TUTTO. Mettiamo in conto che all’uni delle mie c… - ERecensioni : I FERRAGNEZ COME SAILOR MOON:IL RAPPER ,CHIARA FERRAGNI .LEONE LUCIA A FUMETTI -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragnez Leone Chiara Ferragni interroga Leone. Le risposte sono tutte da ridere Il Tempo Fede e Chiara, panico in hotel

Fedez e Chiara sono stati presi dal panico alla vista di un "terzo incomodo" nella loro stanza in Salento: i particolari della vicenda ...

"Chiara sei incinta?" la Ferragni risponde così alla domanda di un follower

"Chiara sei incinta?", in uno dei recenti post condivisi dalla bionda influencer più pagata di Instagram, la domanda arriva spontanea e diretta. Sarà per l'outfit indossato, una gonna a pieghe ed una ...

Fedez e Chiara sono stati presi dal panico alla vista di un "terzo incomodo" nella loro stanza in Salento: i particolari della vicenda ..."Chiara sei incinta?", in uno dei recenti post condivisi dalla bionda influencer più pagata di Instagram, la domanda arriva spontanea e diretta. Sarà per l'outfit indossato, una gonna a pieghe ed una ...