Fc Messina, arriva l’ex Catania Pablo Ledesma (Di lunedì 27 luglio 2020) Nuova esperienza in Sicilia per Pablo Ledesma calciatore argentino arrivato a Catania nel 2008 negli anni della Serie A. Il colpo di mercato è de sodalizio Fc Messina. Pablo Ledesma, infatti, guiderà la mediana del club siciliano. La trattativa è stata condotta a distanza a causa delle limitazioni imposte dal periodo Covid ed è durata oltre 20 giorni. L’accordo, infine, è arrivato nella tre di notte di ieri. E così il 36enne argentino che ha vestito le maglie di Boca Juniors e Catania, approda sullo stretto e sarà un rinforzo per la squadra messinese. Nell’estate del 2008 il Catania decide di puntare forte su di lui per una cifra ... Leggi su itasportpress

