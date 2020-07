Eur, cinghiali scappano per gli incendi e rimangono intrappolati al parco Corto Maltese: Earth chiede la soluzione al problema (Di lunedì 27 luglio 2020) Risale alla mattina di sabato 25 luglio, la notizia dell’avvistamento di uno scontro tra due cinghiali all’interno del parco Corto Maltese situato nel quartiere Torrino. A segnalare la presenza dei tre esemplari, sono stati i cittadini residenti nei pressi del parco, che hanno provveduto ad allertare la polizia locale che a sua volta ha provveduto per ragioni di sicurezza ad impedire l’accesso al parco rinchiudendo i cinghiali al suo interno. I cinghiali in questione probabilmente, sono scappati a causa dell’incendio di natura dolosa che ha colpito una grande parte del parco Campagna del quartiere Spinaceto e che ha permesso loro di entrare nel parco Corto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

“Il Governo è distante anni luce dalla realtà. Ha deciso di impugnare la nuova legge regionale lombarda per il contenimento dei cinghiali. I ministri romani hanno gettato la maschera: per loro non esi ...

E’ sempre più una bomba ad orologeria pronta a esplodere, la situazione che aleggia intorno al campo rom di via Pontina, a Castel Romano. Dopo che il Comune di Roma ha posto sotto sequestro l’intera a ...

