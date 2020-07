Emery: “Essere al Villarreal mi riempie d’orgoglio. Questo è un progetto ammirevole” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il nuovo tecnico del Villarreal, Unai Emery, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della presentazione alla stampa e ai tifosi. Queste alcune delle sue dichiarazioni come riportato dal sito ufficiale del club spagnolo: “Venire a Villarreal è qualcosa che mi riempie. È un progetto ammirevole e stabile e per me è una sfida continuare a dare prestigio a Questo club. Spero di poter aiutare e divertirmi lungo la strada. Ho raggiunto risultati e voglio continuare, ma la cosa più importante è godersi il viaggio. Mi sento parte di questa casa, mi sono sempre sentito ben trattato e non vedo l’ora di affrontare questa sfida. Non penso alla fine, ma sogno. I sogni sono gratuiti e sogno un titolo con ... Leggi su alfredopedulla

sportface2016 : #Liga | #Villarreal, ecco #Emery: 'Essere qui mi riempie di gioia, mi sento a casa' - liottagio : Basta dire che Sarri ha vinto in Europa. Vincere in Europa è vincere la Champions League. Zidane e il Real Madrid v… - fnigro73 : Pierre-Yves Emery scrive: «Occorre precisare che la fede deve essere il modo di entrare nel progetto di Dio, invece… - sportli26181512 : #Liga, Villareal: Emery è il nuovo allenatore: Il tecnico basco l'anno scorso ha guidato l'Arsenal prima di essere… - Fiorentina_ole : 'LaNazione' parla di IDEA #Marcelino... SAREBBE IL TOP !! Tecnico che ha vinto, di esperienza internazionale, che p… -

Ultime Notizie dalla rete : Emery “Essere