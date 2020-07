Elisa Isoardi: “Serve grande intelligenza per stare con me”. E svela cosa non ha funzionato con Salvini (Di lunedì 27 luglio 2020) Elisa Isoardi si è confessata in una lunga intervista al settimanale Oggi. Parole che sembrano rimensionare anche la delusione per la chiusura de La prova del Cuoco, dopo una stagione di ascolti molto bassi: “Con la chiusura del programma ho avuto paura che mi avessero fatta fuori. Invece riparto dalla medicina e da Ballando con le stelle”. E l’amore? La conduttrice non ha dubbi: “Matteo Salvini? Siamo stati ingombranti l’uno per l’altra… Sono single di testa, abituata a essere autonoma”. Con un appunto: “Serve grande intelligenza per starmi accanto”. L’ultima relazione avuta dopo il leader della Lega, con Alessandro Di Paolo, è finita: “Ma lui c’è e ci sarà sempre, prima di tutto resta un caro ... Leggi su ilfattoquotidiano

